Viterbo
Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +37°C.
Lazio
Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche fenomeno sull'Appennino. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.
Nazionale
AL NORD
Al mattino locali piogge e temporali tra Triveneto e Lombardia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali e in sconfinamento verso la Pianura Padana. Residui fenomeni su tutto il Nord anche in serata e nottata.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali specie in Appennino, soleggiato sugli altri settori. In serata tempo nuovamente stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne tra Molise e Campania, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.
Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie o in lieve rialzo al Sud e Sicilia.