Previsioni meteo per martedì 26 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

25/07/2022 - 10:52



Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +37°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche fenomeno sull'Appennino. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino locali piogge e temporali tra Triveneto e Lombardia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali e in sconfinamento verso la Pianura Padana. Residui fenomeni su tutto il Nord anche in serata e nottata.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali specie in Appennino, soleggiato sugli altri settori. In serata tempo nuovamente stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne tra Molise e Campania, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie o in lieve rialzo al Sud e Sicilia.

www.centrometeoitaliano.it