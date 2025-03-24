VITERBO
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più nel pomeriggio quando non si escludono locali acquazzoni. In serata e nottata tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.
LAZIO
Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di locali piogge o acquazzoni sparsi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.
AL NORD
Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiore copertura sulle regioni di nord-est; al pomeriggio instabilità in aumento con neve sui rilievi dai 1700-1800 metri di quota, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con residue precipitazioni sulle Alpi orientali dai 1700-1800 metri.
AL CENTRO
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio instabilità sui rilievi con precipitazioni nevose dai 1800 metri; invariato altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino coperto su Puglia, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità tra Campania e Basilicata, condizioni meteo invariate sui restanti settori. In serata tempo ancora uggioso con nuvolosità compatta sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna.
Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al sud e sulla Sardegna, stabili o in rialzo altrove.