Previsioni meteo per martedì 25 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/03/2025 - 09:29



VITERBO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più nel pomeriggio quando non si escludono locali acquazzoni. In serata e nottata tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di locali piogge o acquazzoni sparsi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiore copertura sulle regioni di nord-est; al pomeriggio instabilità in aumento con neve sui rilievi dai 1700-1800 metri di quota, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con residue precipitazioni sulle Alpi orientali dai 1700-1800 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio instabilità sui rilievi con precipitazioni nevose dai 1800 metri; invariato altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino coperto su Puglia, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità tra Campania e Basilicata, condizioni meteo invariate sui restanti settori. In serata tempo ancora uggioso con nuvolosità compatta sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al sud e sulla Sardegna, stabili o in rialzo altrove.