Previsioni meteo per martedì 24 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

23/09/2024 - 12:19



VITERBO

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Maggiori addensamenti in transito dalla sera e piogge sparse in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +15°C e +23°C.

LAZIO

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata maggiori addensamenti in transito mentre nella notte peggiora con piogge e acquazzoni in arrivo da ovest.

NAZIONALE

AL NORD

Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con piogge sparse sul Friuli. Al pomeriggio ancora piogge sul Friuli e acquazzoni in sviluppo lungo l'arco alpini, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni al Nord-Est e piogge in arrivo sulla Liguria, asciutto sulle altre regioni.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio locali piovaschi in Appennino, soleggiato sul resto del Centro. In serata e nella notte nuvolosità in graduale aumento con anche delle piogge associate, specie sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sui settori tirrenici e sulla Sicilia nord-orientale, variabilità asciutta altrove e soleggiato sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità sulle regioni ioniche con locali piogge sulla Puglia, soleggiato altrove. Migliora in serata con ampie schiarite, piogge nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori ed in rialzo al Centro-Sud, massime stazionarie o in lieve calo su tutta l'Italia salvo un lieve rialzo al Nord-Ovest.