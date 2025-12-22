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Previsioni meteo per martedì 23 Dicembre
Temperature comprese tra +8°C e +10°C
22/12/2025 - 16:15

Viterbo

Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con nuvole associate a precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +8°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più intensi sui settori meridionali. In serata e nottata ancora fenomeni con neve in calo fino a 1300-1500 metri.

NAZIONALE

NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse sulle regioni di nord-ovest, nevose dai 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali; in serata e in nottata piogge che si spostano sull'Emilia Romagna con fenomeni anche intensi e neve dai 1400-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sulle coste Tirreniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni sparse. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse e neve in Appennino dai 1600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente coperti con piogge tra Puglia, Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni intensi tra Campania e Calabria meridionale. In serata e in nottata maltempo diffuso con piogge ed acquazzoni.

Temperature minime stabili o in rialzo al centro-nord ed in calo all'estremo sud. Massime stabili o in diminuzione su tutta la penisola.




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