VITERBO - Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino e temporali anche intensi nelle ore pomeridiane; in serata si attende un temporaneo miglioramento. Temperature comprese tra +16°C e +24°C.
Lazio
Locali piogge al mattino sui settori settentrionali, asciutto con molte nubi altrove; al pomeriggio piogge e temporali diffusi si estenderanno sull'intera regione per poi esaurirsi temporaneamente nel corso della serata.
AL NORD
Intera giornata caratterizzata da tempo instabile su tutte le regioni con molte nubi, piogge diffuse e temporali anche intensi al Nord Est e sull'Emilia-Romagna.
AL CENTRO
Variabilità prevalentemente perturbata su tutte le regioni con locali addensamenti alternate a schiarite più frequenti tra Lazio e Abruzzo e rovesci da sparsi a diffusi nel pomeriggio.
AL SUD E SULLE ISOLE
Molte nubi in transito su tutte le regioni con acquazzoni concentrati perlopiù sulle regioni peninsulari e nel nord della Sicilia, temporanea attenuazione dei fenomeni in serata.
Temperature stazionarie attese in generale calo.
www.centrometeoitaliano.it