Previsioni meteo per martedì 22 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/05/2024 - 12:32



VITERBO - Viterbo

Condizioni di tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto tra pomeriggio e sera con maggiori spazi di sereno in arrivo. Temperature comprese tra +12°C e +21°C.

Lazio

Tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Tempo in miglioramento tra pomeriggio e sera con maggiori spazi di sereno e residue piogge sulle zone interne.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali diffusi con cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio maltempo relegato ai settori alpini e alle regioni di nord-est, più asciutto altrove. In serata residue precipitazioni attese tra Trentino e Friuli, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino attese piogge sparse, con fenomeni intensi tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio residue piogge sui settori Adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni attese sulla Campania, tempo stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio stabilità diffusa con qualche addensamento specie sulle regioni Tirreniche, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la penisola.