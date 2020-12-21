Previsioni meteo per martedì 22 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/12/2020 - 10:08



VITERBO - Cieli poco nuvolosi nelle ore mattutine, nubi sparse con tempo asciutto anche al pomeriggio; in serata il tempo sarà stabile sempre però con qualche nuvola.. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nell'arco della giornata con cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno alcuna variazione.

AL NORD

Molte nubi su tutte le regioni settentrionali, con pioviggini tra Liguria e Friuli, poco nuvoloso sull'arco Alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora uggioso. In serata saranno ancora possibili deboli precipitazioni sulla Liguria.

AL CENTRO

Giornata all'insegna della nuvolosità sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio con pioviggini tra Toscana e Umbria. In serata tempo asciutto, con cieli prevalentemente poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili al meridione, con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori al mattino. Nelle ore pomeridiane condizioni meteo stazionarie, con maggiori addensamenti sulla Sardegna. In serata variabilità asciutta sulle regioni del sud Italia, locali aperture sulle Isole Maggiori.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

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