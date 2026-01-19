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Previsioni meteo per martedì 20 Gennaio
Temperature comprese tra +4°C e +11°C
19/01/2026 - 15:33

Viterbo

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione di rilievo con tempo stabile e molte nuvole in transito. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempio stabile ma con molti addensamenti anche compatti su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-ovest; maggiori aperture su Trentino e Triveneto. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora cieli in prevalenza sereni.

AL CENTRO

Al mattino cieli a tratti coperti specie sui versanti Adriatici ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con ancora nuvolosità a tratti compatta. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino acquazzoni e temporali sulle Isole Maggiori e sui versanti Ionici della Calabria, coperto ma asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con neve sull'Appennino Calabro dai 700 metri. In serata maltempo che persiste su Calabria e Sicilia orientale; maltempo nella notte anche su Campania, Basilicata e Puglia con neve dai 700-1000 metri.

Temperature minime in generale calo; massime stabili o in rialzo al centro, stazionarie o in diminuzione al nord e al sud.




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