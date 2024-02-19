Previsioni meteo per martedì 20 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

19/02/2024 - 16:33



VITERBO - Viterbo

Nuvolosità in transito tra mattina e pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +4°C e +15°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Locali fenomeni possibili al pomeriggio sul basso Lazio, maggiori spazi di sereno altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio attese locali schiarite sulla Romagna, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino isolate precipitazioni tra Lazio e Abruzzo, con neve in Appennino dai 1300 metri, velature in transito altrove. Al pomeriggio tempo in miglioramento con ampie schiarite, residui fenomeni ancora tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti e precipitazioni sparse; neve in Molise dai 1400 metri. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata ancora qualche pioggia tra Campania e Sicilia; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione.