Previsioni meteo per martedì 2 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/06/2020 - 09:31



VITERBO - Condizioni di tempo asciutto con addensamenti sparsi sia in mattinata sia poi nel pomeriggio. Qualche nube anche nelle ore serali sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +9°C e +25°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio; piogge sparse possibili nelle ore pomeridiane sui settori interni centro-meridionali, localmente a carattere di temporale. Fenomeni in esaurimento in serata.

AL NORD

Sulle regioni del Nord tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite. Locali acquazzoni o temporali pomeridiani in sviluppo su Alpi e Appennino mentre altrove il tempo tempo resterà più asciutto. Stabile anche in serata con nubi sparse.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo stabile al Centro Italia con nubi sparse al mattino sui settori Adriatici e al pomeriggio sulle zone interne. Ampi spazi di sereno altrove. Asciutto anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD

Locali piogge al mattino sulle regioni meridionali in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Migliora nel pomeriggio con nubi sparse e schiarite e residue piogge solo sulla Calabria. Asciutto anche in serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime in lieve calo al Nord e sulla Sicilia, massime in generale aumento.