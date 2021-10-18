Viterbo
Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +22°C.
Lazio
Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori. Nubi sparse nelle ore serali sulle coste e sulle zone interne.
AL NORD
Tempo stabile al mattino con cieli velati su tutti i settori; al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sui settori Alpini e Prealpini. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con ancora molte nubi in transito. Maggiori schiarite attese nella notte.
AL CENTRO
Al mattino tempo pienamente stabile sulle regioni centrali, con cieli poco nuvolosi su Umbria e Marche. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, con cieli del tutto soleggiati. In serata atteso un transito di nuvolosità medio-alta, ma sempre in un contesto asciutto.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori, eccetto isolati piovaschi sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora instabilità sui medesimi settori; altrove cieli sereni o poco nuvolosi. In serata condizioni meteo ancora stabili con residue piogge attese sulla Sicilia.
Temperature minime stabili o in rialzo al settentrione e sulle Isole Maggiori; in calo altrove. Massime in lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna, stazionarie o in aumento sul resto della penisola.