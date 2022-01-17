Previsioni meteo per martedì 18 Gennaio

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

17/01/2022 - 11:07



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +2°C e +11°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne nel corso della giornata. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio.

AL NORD

Stabilità diffusa al mattino con nebbie e foschie su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, sereno altrove. Al pomeriggio insiste la nuvolosità sulla Pianura Padana, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con visibilità ridotta sui medesimi settori.

AL CENTRO

Cieli sereni al mattino con banchi di nebbia tra Toscana e Umbria; al pomeriggio qualche addensamento in transito tra Marche e Abruzzo, cieli del tutto soleggiati altrove. In serata non sono previsti cambiamenti del tempo meteorologico, con tempo del tutto asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, senza fenomeni associati. Al pomeriggio attese isolate piogge sullo Stretto di Messina; non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con locali pioviggini sulla Sicilia orientale.

Temperature minime e massime stabili o in calo da nord a sud.