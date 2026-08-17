Previsioni meteo per martedì 18 agosto

Nuvoloso nel pomeriggio

17/08/2026 - 12:43



Viterbo

Mattinata con cielo sereno. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità che si manterrà anche in serata con cieli nuvolosi. Temperature nella norma comprese tra 18°C e 32°C.

Lazio

Bel tempo al mattino su tutta la regione con cielo sereno. Il pomeriggio si manterrà soleggiato, salvo qualche piovasco sul basso Lazio. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo; isolati fenomeni possibili sul Veneto; in serata e in nottata velature in transito su Piemonte e Lombardia, stabilità diffusa su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino sole prevalente su tutti i settori salvo qualche isolato piovasco sulle coste Marchigiane. Al pomeriggio locale instabilità tra Abruzzo e basso Lazio, nessuna variazione altrove; in serata e in nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo con piogge diffuse sulle zone interne delle regioni peninsulari; in serata rapido miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, Sardegna asciutta per tutta la giornata.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo da nord a sud.