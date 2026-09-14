Viterbo
Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.
Lazio
Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche innocuo addensamento sul Trentino-Alto Adige e sul Veneto nelle ore centrali, senza fenomeni associati. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
AL CENTRO
Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dalla mattina alla sera, senza fenomeni degni di nota. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nelle ore notturne.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli parzialmente nuvolosi su Puglia, Calabria e Sicilia, sereni altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne della Basilicata; fenomeni isolati sulla Calabria e sulla Sicilia, asciutto altrove; in serata ampie schiarite su tutti i settori con tempo stabile ovunque.
Temperature minime stazionarie o in lieve calo su tutta la penisola; massime in lieve aumento al centro-nord, stazionarie o in lieve calo al sud.