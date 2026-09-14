Previsioni meteo per martedì 15 settembre

Temperature comprese tra +15°C e +29°C

14/09/2026 - 15:05



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche innocuo addensamento sul Trentino-Alto Adige e sul Veneto nelle ore centrali, senza fenomeni associati. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dalla mattina alla sera, senza fenomeni degni di nota. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli parzialmente nuvolosi su Puglia, Calabria e Sicilia, sereni altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne della Basilicata; fenomeni isolati sulla Calabria e sulla Sicilia, asciutto altrove; in serata ampie schiarite su tutti i settori con tempo stabile ovunque.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo su tutta la penisola; massime in lieve aumento al centro-nord, stazionarie o in lieve calo al sud.