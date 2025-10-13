Al mattino tempo stabile con qualche banco di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi, ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, specie su Alpi e Appennino settentrionale.





AL CENTRO



Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese locali precipitazioni lungo le coste Tirreniche, tempo invariato altrove. In serata residui piovaschi tra Lazio e Abruzzo, tempo in progressivo miglioramento nella notte.





AL SUD E SULLE ISOLE



