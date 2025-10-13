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Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e irregolarmente nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con addensamenti in transito. Temperature comprese tra +11°C e +22°C.
Lazio
Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con locali piogge sui settori meridionali, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora possibilità di fenomeni sparsi su coste e zone meridionali della regione.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile con qualche banco di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi, ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, specie su Alpi e Appennino settentrionale.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese locali precipitazioni lungo le coste Tirreniche, tempo invariato altrove. In serata residui piovaschi tra Lazio e Abruzzo, tempo in progressivo miglioramento nella notte.
AL SUD E SULLE ISOLE
Soleggiato sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni peninsulari; da segnalare precipitazioni sulle Isole Maggiori nel corso delle ore pomeridiane. In serata e in nottata atteso un generale aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Puglia.