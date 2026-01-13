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Previsioni meteo per mercoledì 14 Gennaio
Temperature comprese tra +7°C e +12°C
13/01/2026 - 12:43

Viterbo

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata a nottata nessuna variazione di rilievo con qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata qualche addensamento più consistente in transito ma sempre con tempo stabile.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con molte nubi, anche basse e compatte su coste e pianure, con pioviggini sulla Liguria. Maggiori aperture tra Piemonte e Valle d'Aosta. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molti disturbi nuvolosi e locali piogge sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con disturbi da nuvolosità bassa sul versante tirrenico e sole prevalente tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio poche variazioni con schiarite anche sul Lazio. In serata e nella notte ancora tempo stabile con nubi basse tra Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale, con locali pioviggini sull'alta Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli prevalentemente soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità, salvo degli addensamenti bassi tra Puglia e Basilicata.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.




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