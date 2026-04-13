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Previsioni meteo per martedì 14 aprile
Temperature comprese tra +11°C e +18°C
13/04/2026 - 14:51

Viterbo

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto, anche se nel pomeriggio non si escludono brevi e isolati acquazzoni sulle zone interne. In serata e nottata tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +18°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di piogge sparse sulle coste centro-settentrionali, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque in serata con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino maltempo con precipitazioni diffuse; al pomeriggio fenomeni che persistono su Triveneto, Emilia Romagna e rilievi del Piemonte. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con residui fenomeni sul nord-est.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi in transito con piogge su Umbria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali; fenomeni in sconfinamento sulle coste Marchigiane. In serata e in nottata ancora qualche piovasco tra Umbria, Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito specie su regioni peninsulari e Sicilia, maltempo sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento a partire dalle zone interne; precipitazioni sparse ancora sulla Sardegna. In serata e in nottata maltempo che insiste sulla Sicilia e successivamente sulle regioni peninsulari.

Temperature stabili o in calo al centro-nord e sulla Sardegna; in rialzo al sud. Massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta la penisola.




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