Previsioni meteo per martedì 13 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

12/04/2021 - 09:55



VITERBO - Instabilità diffusa nella giornata con precipitazioni sparse al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio al mattino e al pomeriggio, neve sui rilievi fino a 1300 metri di quota; fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

AL NORD

Tempo perturbato al settentrione con precipitazioni concentrate sulle regioni del nord-est al mattino; coperto altrove. Al pomeriggio ancora pioviggini tra Romagna, Veneto e Friuli, qualche schiarita tra Piemonte e Liguria. In serata non sono previste variazioni di rilievo, migliora nella notte. Nevicate fino a 300-600 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino piogge e cieli molto nuvolosi su tutte le regioni centrali, assenza di fenomeni sull'Abruzzo. Al pomeriggio fenomeni più intensi sulle regioni Adriatiche, variabilità asciutta in Toscana. In serata maltempo specie sui versanti orientali, migliora gradualmente sulle regioni Tirreniche. Quota neve in calo fin verso i 600-800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata a tratti instabile al meridione: al mattino molte nubi su Sicilia e settori peninsulari, dove saranno possibili pioviggini sparse; sereno o poco nuvoloso in Sardegna. Al pomeriggio tempo stabile sulle Isole, piogge anche a carattere di nubifragio su Campania, Molise, Puglia e Basilicata. In serata non sono previsti cambiamenti, con tempo asciutto anche su Calabria e Salento.

Temperature minime e massime in generale calo.

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