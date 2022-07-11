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Previsioni meteo per martedì 12 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
11/07/2022 - 11:18

Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +15°C e +31°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi interni con possibilità di acquazzoni sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

Nazionale

AL NORD

Isolati rovesci al mattino sulla Romagna, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio temporali localizzati su Appennino settentrionale e Friuli, nessuna variazione altrove. In serata velature in transito su tutti i settori, con tempo pienamente asciutto.

AL CENTRO 

Al mattino locali piogge sulle Marche, altrove nuvolosità in transito alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni sull'Abruzzo, variabilità asciutta altrove. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi sulle zone interne Peninsulari, più asciutto altrove. In serata ancora piogge sparse specie su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. 

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in calo al centro-nord, in rialzo al sud.

www.centrometeoitaliano.it




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