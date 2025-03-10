Previsioni meteo per martedì 11 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

10/03/2025 - 16:23



VITERBO

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata addensamenti sempre più compatti con possibilità di piogge sparse poi nella notte. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.

LAZIO

Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione ma con nuvolosità in transito a tratti anche compatta sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento a partire dai settori settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio precipitazioni attese sulle regioni di nord-ovest e sulla Lombardia, con neve sulle Alpi dai 1300-1500 metri. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con un nuovo peggioramento e neve sui rilievi dai 1000-1300 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori. Al pomeriggio precipitazioni sparse sui settori costieri di Toscana e alto Lazio. In serata poche variazioni con piogge tra Toscana e Lazio, in estensione nella notte all'Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli a tratti coperti con isolati piovaschi tra Puglia e Calabria; al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito ovunque ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in transito; attese precipitazioni nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in generale rialzo; massime in calo al nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento altrove.