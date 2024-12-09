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Previsioni meteo per martedì 10 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
09/12/2024 - 14:09

VITERBO

Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse possibili sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata fenomeni in attenuazione ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

LAZIO

Tempo instabile nel corso della giornata su gran parte della regione con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1200-1400 metri sui rilievi. Attenuazione dei fenomeni tra la sera e la notte ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli a tratti coperti con deboli precipitazioni sulla Romagna. Al pomeriggio deboli nevicate sull'Appennino settentrionale dai 600 metri, nessuna variazione altrove. In serata ancora qualche fenomeno tra Emilia Romagna e basso Piemonte, nevoso dai 700 metri; stabile ma coperto sui restanti settori. 

AL CENTRO

Cieli nuvolosi al mattino con isolati piovaschi sul basso Lazio. Al pomeriggio qualche precipitazione tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora qualche piovasco sui versanti Adriatici. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino fenomeni anche intensi tra Molise, Campania e Puglia, piogge sparse altrove con neve sui rilievi dai 1100 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Campania, Basilicata, Sicilia occidentale e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni alternate a schiarite.

Temperature minime e massime generalmente stazionarie.


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