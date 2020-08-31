Previsioni meteo per martedì 1 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

31/08/2020 - 10:58



VITERBO

Tempo asciutto nella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni e il tempo si manterrà stabile. Temperature comprese tra +15°C e +28°C.

LAZIO

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con ampie spazi di sereno alternati a nubi sparse al mattino; ampie schiarite nel corso delle ore pomeridiane. In serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio.

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni con il transito di nubi innocue alternato ad ampie schiarite, locali acquazzoni possibili solo a confine tra Toscana ed Emilia.

AL NORD

Piogge ancora presenti ancora al Nord Est nelle prime ore del mattino, mentre al pomeriggio sono attesi fenomeni in intensificazione sulle Alpi orientali con frequenti sconfinamenti verso le pianure di Veneto e Friuli. Più asciutto altrove salvo brevi fenomeni su Appennino emiliano.

AL SUD E SULLE ISOLE

Prevalente stabilità atmosferica su tutti i settori peninsulari con locale nuvolosità in transito e cieli poco o parzialmente nuvolosi. Bel tempo anche sulle Isole maggiori con qualche addensamento in più sulla Sicilia

Temperature attese stazionarie o in ulteriore lieve calo specie al Centro-Nord.

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