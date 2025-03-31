Previsioni meteo per martedì 1 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

31/03/2025 - 10:22



VITERBO

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti soprattutto al pomeriggio. In serata e nottata tempo per lo più stabile ma sempre con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

LAZIO

Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio possibilità di deboli precipitazioni intermittenti con neve sui rilievi oltre i 1100-1300 metri. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con neve dai 900-1000 metri sull'Appennino settentrionale; al pomeriggio ancora fenomeni sull'Appennino settentrionale, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata precipitazioni persistenti tra Appennino e Alpi Piemontesi, con neve dai 1100-1300 metri, non sono previsti fenomeni di rilievo altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse sulle regioni Adriatiche, nevose dai 900-1000 metri. Al pomeriggio fenomeni insistenti tra Umbria, Marche e Abruzzo, con neve dai 1100 metri. In serata tempo in miglioramento con cieli coperti e residue precipitazioni tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni meteo perturbate con precipitazioni sparse e neve sull'Appennino peninsulare dai 1000-1100 metri; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo più asciutto sulla Puglia. In serata migliora su tutti i settori con nuvolosità persistente.

Temperature minime e massime in calo da nord a sud.