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Al mattino tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite
08/09/2025 - 10:18
Viterbo
Al mattino tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Tra pomeriggio e sera ancora addensamenti in transito con locali piogge non escluse. Peggiora dalla notte. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.
Lazio
Al mattino tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Nel pomeriggio ancora addensamenti in transito con locali piogge possibili sui settori settentrionali, più asciutto altrove. Poche variazioni in serata mentre peggiora nella notte con temporali in arrivo dal mare.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio precipitazioni che si estendono sugli altri settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli coperti e piogge diffuse.
AL CENTRO
Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia sulle coste della Toscana. Al pomeriggio fenomeni che si estendono alle zone interne della Toscana, Umbria e alto Lazio, invariato altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo con maltempo sui medesimi settori.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità medio-alta in transito ovunque; soleggiato solo sulla Sicilia. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi sulla Sardegna orientale. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali; peggiora nella notte sulla Sardegna, con piogge e temporali.