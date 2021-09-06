Viterbo
Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio ma senza fenomeni di rilevo associati. Ampie schiarite anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +30°C.
Lazio
Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con isolati fenomeni possibili specie sui rilievi, più asciutto altrove. Tempo stabile anche in serata ma con nuvolosità irregolare in transito.
Nazionale
Ancora qualche rovescio previsto sui rilievi: al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi sui settori settentrionali. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi centro-orientali; nessuna variazione altrove. In serata tempo asciutto con velature in transito su tutte le regioni. Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali: al mattino cieli del tutto sereni; al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Insiste il maltempo al meridione: al mattino qualche pioggia tra Sicilia orientale e Calabria; sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità attesa nel pomeriggio con temporali sparsi tra Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia e localmente sulla Sardegna. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature generalmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.