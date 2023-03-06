Previsioni meteo per martedì 7 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/03/2023 - 10:20



Viterbo

Nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. Piogge in arrivo tra la sera e la notte di debole o moderata intensità. Temperature comprese tra +6°C e +13°C.

Lazio

Giornata con tempo stabile su tutta la regione dove avremo nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti più compatti tra la sera e la notte con precipitazioni di debole o moderata intensità. Neve oltre i 1300 metri sui rilievi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino deboli piogge tra Triveneto e Liguria; variabile altrove. Al pomeriggio isolate precipitazioni sul Friuli con neve oltre i 1000 metri, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui settori Alpini e Prealpini, con neve dai 1100-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata precipitazioni in arrivo sui versanti Tirrenici, con cieli coperti su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più stabile al mattino al Sud Italia ma con nubi sparse e schiarite, locali piogge possibili sulla Calabria meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge solo sulla Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in rialzo da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it