Previsioni meteo per martedì 7 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/05/2024 - 10:57



VITERBO - Viterbo

Nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di piogge sparse. Tempo instabile anche nel pomeriggio con acquazzoni e locali temporali, generale miglioramento dalla serata. Temperature comprese tra +11°C e +19°C.

Lazio

Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sui settori settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi possibili su tutti i settori. Precipitazioni in graduale esaurimento in serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco tra Liguria ed Emilia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su tutti i settori, intense su Piemonte, Lombardia e Friuli. In serata attese residue precipitazioni sulle regioni di nord-ovest e sui rilievi di confine. Neve a quote di alta montagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza irregolarmente nuvolosi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio attesi acquazzoni lungo la dorsale Appenninica e piogge sparse sul Lazio. In serata residuo maltempo tra Umbria e Abruzzo, migliora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con qualche piovasco atteso sulla Sardegna. Al pomeriggio attese aperture su quest'ultima, con tempo invariato altrove. In serata ancora tempo in prevalenza stabile con nuvolosità medio-alta in transito.

Temperature minime in generale aumento; massime in calo al centro- nord ed in rialzo al meridione.