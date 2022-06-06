Previsioni meteo per martedì 7 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/06/2022 - 10:35



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella mattinata con cieli sereni, nel pomeriggio ed in serata ancora cieli sereni o poco nuvolosi per nubi in transito. Temperature comprese tra +14°C e +32°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione in mattinata salvo locali addensamenti al confine con l'Umbria, nuvolosità prevalente su coste e zone interne al pomeriggio, isolati acquazzoni o temporali possibili al confine con l'Abruzzo. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino piogge sparse su Alpi, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa, con acquazzoni e temporali anche intensi. In serata attese precipitazioni specie sulle regioni di nord-est ed Emilia Romagna; asciutto altrove con nuvolosità irregolare.

AL CENTRO



Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino, con precipitazioni a carattere temporalesco, stabile altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.



AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio possibili piogge sui rilievi di Campania e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata tempo stabile, con nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e residue piogge sulla Puglia; ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al centro-sud, in aumento al nord; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it