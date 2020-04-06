Previsioni meteo per martedì 7 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/04/2020 - 09:50



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite al mattino e qualche nube nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +6°C e +18°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno al mattino su tutto il Lazio; nel pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi con isolate piogge al ridosso dei rilievi e sui settori interni del Basso Lazio. Tempo asciutto nelle ore serali.

Nazionale

Condizioni di generale stabilità atmosferica su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.Bel tempo e sole prevalente per tutto l'arco della giornata salvo locali addensamenti sul medio-basso Lazio nelle ore pomeridiane ma senza fenomeni.

Instabilità al pomeriggio sulle zone interne di Sicilia, Calabria e Sardegna con locali temporali, ampie schiarite e tempo asciutto altrove con poche nubi.

Temperature in aumento al Centro-Nord, stazionarie al Sud.

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