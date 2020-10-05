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Previsioni meteo per martedì 6 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
05/10/2020 - 10:04

VITERBO - Condizioni di tempo prevalentemente stabile con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e qualche nube nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità ma con nuvolosità in aumento. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, qualche nube al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi sulla costa e anche sulle zone interne ma con addensamenti via via più consistenti.

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sul settentrione. Tra pomeriggio e sera addensamenti più compatti con precipitazioni deboli o moderate fra Piemonte, Liguria e settori Alpini.

AL CENTRO

Mattinata soleggiata sulle regioni del Centro. Tra pomeriggio e sera nuvolosità irregolare in aumento, e piovaschi sparsi sulla Toscana. Altrove variabilità asciutta.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali, con piovaschi sparsi tra Puglia, Calabria e Sicilia. Sereno sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera tempo in generale miglioramento ad eccezione di locale instabilità sulla Sicilia orientale. Variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime in generale calo su tutto lo stivale.

www.centrometeoitaliano.it




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