VITERBO - Condizioni di tempo prevalentemente stabile con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e qualche nube nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità ma con nuvolosità in aumento. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.
Lazio
Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, qualche nube al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi sulla costa e anche sulle zone interne ma con addensamenti via via più consistenti.
AL NORD
Nuvolosità irregolare al mattino sul settentrione. Tra pomeriggio e sera addensamenti più compatti con precipitazioni deboli o moderate fra Piemonte, Liguria e settori Alpini.
AL CENTRO
Mattinata soleggiata sulle regioni del Centro. Tra pomeriggio e sera nuvolosità irregolare in aumento, e piovaschi sparsi sulla Toscana. Altrove variabilità asciutta.
AL SUD E SULLE ISOLE
Nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali, con piovaschi sparsi tra Puglia, Calabria e Sicilia. Sereno sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera tempo in generale miglioramento ad eccezione di locale instabilità sulla Sicilia orientale. Variabilità asciutta altrove.
Temperature minime e massime in generale calo su tutto lo stivale.
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