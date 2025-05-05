Previsioni meteo per martedì 6 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/05/2025 - 16:20



VITERBO

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata sempre con nuvolosità e schiarite. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.

LAZIO

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Residui fenomeni in serata sui settori settentrionali poi tempo più asciutto ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo su Alpi e Prealpi, con fenomeni intensi sulle regioni di nord-ovest; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio con nuvolosità irregolare associata. Al pomeriggio fenomeni attesi anche tra Marche e Abruzzo. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento residui piovaschi attesi sull'Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con locali piogge tra Campania e Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora qualche piovasco tra Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, variabile altrove. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in calo da nord a sud.