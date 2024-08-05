Previsioni meteo per martedì 6 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/08/2024 - 11:24



Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo isolati acquazzoni sui settori interni. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +18°C e +35°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio specie sui rilievi ove non si escludono acquazzoni o temporali sparsi. Ampie schiarite ovunque dalla serata.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile su tutte le regioni al mattino ma con addensamenti bassi specie su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti. In serata ancora fenomeni residui in movimento sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Mattinata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con prevalenza di cieli sereni. Locali temporali in sviluppo nel pomeriggio sulle zone interne, maggiori schiarite altrove. Migliora ovunque nel corso della serata con cieli stellati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Instabilità in aumento nel pomeriggio sui settori interni Peninsulari e della Sicilia con piogge e temporali sparsi, maggiori schiarite altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.