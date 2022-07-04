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Previsioni meteo per martedì 5 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
04/07/2022 - 12:05

Viterbo

Tempo stabile nelle ore diurno con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio; in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +18°C e +37°C.

Lazio

Tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni.

Nazionale

AL NORD

Al mattino isolate piogge sui rilievi del nord-est, prevalenza di cieli sereni altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e in Appennino; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, eccetto isolate precipitazioni tra Lombardia e Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento in Appennino, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tanto sole su tutti i settori. Al pomeriggio attese locali precipitazioni tra Molise, Puglia e Calabria a ridosso dei settori Appenninici; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in calo al nord, stabili o in lieve aumento al centro-sud; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud.

www.centrometeoitaliano.it




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