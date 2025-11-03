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Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.
Lazio
Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli del tutto soleggiati, qualche addensamento atteso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora banchi di nebbia o foschia in formazione lungo la Pianura Padana.
AL CENTRO
Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie su Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno ovunque, salvo isolati piovaschi sulla Sicilia orientale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni.
Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud.