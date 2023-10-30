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Previsioni meteo per martedì 31 ottobre
Nuvolosità irregolare in transito al mattino con possibilità di piogge
30/10/2023 - 12:01

Viterbo

 

Nuvolosità irregolare in transito al mattino con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Tra pomeriggio e sera condizioni di tempo asciutto con schiarite più ampie. Nuvolosità in aumento nella notte ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +12°C e +19°C.

 

Lazio

 

Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sui settori settentrionali, più asciutto altrove. Generale miglioramento tra pomeriggio e sera con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno.

 

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Tempo instabile al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi specie su Liguria, Lombardia e Triveneto. Neve fin verso i 1400 metri sulle Alpi. Generale miglioramento nel corso del pomeriggio con residue piogge solo al Nord-Est. Tempo asciutto con ampie schiarite in serata.

 

AL CENTRO

 

Nuvolosità in transito e schiarite al mattino sulle regioni del Centro con locali piogge tra Toscana e Umbria. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti più compatti in arrivo nella notte.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con nuvolosità irregolare e schiarite, locali piogge possibili su Campania, Basilicata e Calabria. Al pomeriggio ancora fenomeni tra Campania e Calabria ma localmente anche su Puglia e Sicilia. Variabilità asciutta ovunque in serata.

 

Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Sud, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.






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