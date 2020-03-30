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Previsioni meteo per martedì 31 marzo
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
30/03/2020 - 10:25

Viterbo

Tempo generalmente asciutto nel corso delle ore diurne con nuvolosità diffusa e assenza di fenomeni; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

Lazio

Tempo prevalentemente instabile con piogge sparse su gran parte della regione e neve sui rilievi fino a 1400-1500 metri, tempo generalmente più asciutto sui settori settentrionali; in serata i fenomeni interesseranno le zone del Basso Lazio, quota neve fino a 1100 metri in Appennino, tempo asciutto sui restanti settori.

Nazionale

Molte nubi al mattino su Emilia e Piemonte con deboli piogge e neve oltre i 300-400 metri, ampie schiarite altrove in estensione a tutti i settori nel corso della giornata con graduale miglioramento anche al Nord Ovest

Nuvolosità diffusa su tutti i settori con piogge sparse e neve in Appennino inizialmente oltre i 1000 metri in calo fin verso i 400-600 metri nella serata, tempo più asciutto su Umbria occidentale e Toscana.

Nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino con piogge sparse su settori peninsulari e nord ovest della Sardegna, quota neve in abbassamento sul Molise fin verso gli 800 metri nelle ore serali. Più asciutto sulla Sicilia.

Temperature in generale diminuzione da Nord a Sud.

www.centrometeoitaliano.it




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