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Previsioni meteo per martedì 30 novembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
29/11/2021 - 10:25

Viterbo

Condizioni di tempo prevalentemente stabile con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra -1°C e +9°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, ampie schiarite anche nel pomeriggio; in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi sui settori settentrionali, sereni altrove.

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AL NORD

Al mattino ampi spazi di sereno e residue nevicate sul Trentino a fondovalle. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori; ancora qualche nevicata sul Trentino a quote basse. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi alte su tutti i settori.

AL CENTRO

Sole pieno al mattino su tutti i settori centrali. Al pomeriggio attesi cieli poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori; qualche nube più compatta sul Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residue piogge al mattino con deboli nevicate su Gargano e Appennino Meridionale, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ampi spazi di sereno attesi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo e massime stazionarie o in aumento.

www.centrometeoitaliano.it


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