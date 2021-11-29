Viterbo
Condizioni di tempo prevalentemente stabile con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra -1°C e +9°C.
Lazio
Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, ampie schiarite anche nel pomeriggio; in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi sui settori settentrionali, sereni altrove.
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AL NORD
Al mattino ampi spazi di sereno e residue nevicate sul Trentino a fondovalle. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori; ancora qualche nevicata sul Trentino a quote basse. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi alte su tutti i settori.
AL CENTRO
Sole pieno al mattino su tutti i settori centrali. Al pomeriggio attesi cieli poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori; qualche nube più compatta sul Lazio.
AL SUD E SULLE ISOLE
Residue piogge al mattino con deboli nevicate su Gargano e Appennino Meridionale, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ampi spazi di sereno attesi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime in calo e massime stazionarie o in aumento.