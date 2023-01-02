ANNO 16 n° 267
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per martedì 3 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
02/01/2023 - 12:15

Viterbo

Tempo stabile al mattino ma con nuvole basse o foschie. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino ma con nuvole basse o foschie su coste e pianure, maggiori aperture sui rilievi. Tra pomeriggio e sera locali pioviggini possibili sui settori costieri centro-settentrionali, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare.

Nazionale

AL NORD

Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni tra Liguria e Lombardia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori; cieli diffusamente coperti anche nel corso della nottata.

AL CENTRO

Al mattino attese pioviggini sulle coste della Toscana, con molte nubi lungo le coste Tirreniche e sull'Umbria; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata ancora isolate precipitazioni sulla riviera Toscana; molte nubi altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino con nubi basse su Campania, Molise e Puglia; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità bassa su Puglia e Basilicata, variabilità asciutta sul resto del meridione.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in lieve diminuzione su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo