Viterbo
Tempo stabile al mattino ma con nuvole basse o foschie. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.
Lazio
Tempo asciutto al mattino ma con nuvole basse o foschie su coste e pianure, maggiori aperture sui rilievi. Tra pomeriggio e sera locali pioviggini possibili sui settori costieri centro-settentrionali, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare.
Nazionale
AL NORD
Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni tra Liguria e Lombardia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori; cieli diffusamente coperti anche nel corso della nottata.
AL CENTRO
Al mattino attese pioviggini sulle coste della Toscana, con molte nubi lungo le coste Tirreniche e sull'Umbria; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata ancora isolate precipitazioni sulla riviera Toscana; molte nubi altrove.
AL SUD E SULLE ISOLE
Stabilità diffusa al mattino con nubi basse su Campania, Molise e Puglia; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità bassa su Puglia e Basilicata, variabilità asciutta sul resto del meridione.
Temperature minime stabili o in aumento; massime in lieve diminuzione su tutta la penisola.