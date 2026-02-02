Previsioni meteo per martedì 3 Febbraio

Temperature comprese tra +7°C e +9°C

02/02/2026 - 14:55



Viterbo

Molte nuvole nel corso della giornata con tempo in progressivo peggioramento, piogge e acquazzoni più intensi attesi dal pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con ancora nuvole e piogge su tutti i settori. Temperature comprese tra +7°C e +9°C.

Lazio

Molte nuvole al mattino su tutta la regione con deboli piogge sui settori settentrionali. Tra pomeriggio e sera maltempo in estensione con acquazzoni diffusi. Nella notte ancora cieli nuvolosi e precipitazioni possibili su tutti i settori, neve in calo fino a 1600-1700 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con anche delle schiarite al Nord-Est; isolate nevicate sulle Alpi occidentali. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse diffuse.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, salvo isolati fenomeni sull'Abruzzo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito; residue nevicate in Appennino tra Lazio e Abruzzo dai 1000 metri circa.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve a quote di media montagna. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sulla Sicilia, più stabile ma con molte nubi sulle Isole Maggiori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse e neve oltre i 1000-1300 metri su Appennino e rilievi delle Isole Maggiori.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime stabili o in calo al centro-sud, generalmente stazionarie al nord.