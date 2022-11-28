Viterbo
Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare su tutti i settori. Temperature comprese tra +5°C e +10°C.
Lazio
Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare.
Nazionale
AL NORD
Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con neve sulle Alpi fino a quote collinari; più asciutto altrove. Al pomeriggio residue precipitazioni sull'Appennino settentrionale. In serata tempo del tutto asciutto, ma con ancora molte nubi in transito.
AL CENTRO
Al mattino deboli piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con cieli coperti. Al pomeriggio ancora pioviggini sui medesimi settori, isolate nevicate in Appennino. In serata attese precipitazioni tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1100-1200 metri.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino piogge e temporali sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in estensione alla Calabria, tempo invariato altrove. In serata instabilità in aumento con piogge e temporali nella notte sulle regioni peninsulari.
Temperature minime in generale rialzo, salvo una lieve flessione negativa al nord-ovest. Massime stazionarie da nord a sud.