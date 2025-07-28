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Previsioni meteo per martedì 29 luglio
Nubi sparse
28/07/2025 - 12:03

Viterbo

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +15°C e +24°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite su tutta la regione al mattino ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sui rilievi interni. Nel pomeriggio instabilità in aumento su zone interne e settori meridionali con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Migliora ovunque entro sera con ampie schiarite.

NAZIONALE
AL NORD
Al mattino nubi sparse al Nord-Est con piovaschi su Alpi orientali e Romagna, ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni possibili su Alpi centro-orientali e Appennino, più stabile altrove. Tra la serata e la notte tempo prevalentemente stabile su tutte le regioni, con molti addensamenti al Nord-Ovest e ampie schiarite altrove. 

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sul versante adriatico, più asciutto altrove con sole prevalente sulle coste tirreniche. Al pomeriggio condizioni meteo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite ma tempo asciutto. Tra la serata e la notte stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.
 
AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sul Molise, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residui fenomeni sulle coste molisane, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite e sole prevalente sulle Isole Maggiori. In serata e nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. 

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in calo al Sud, sulla Sicilia e sul medio versante adriatico e in rialzo sul resto d'Italia.




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