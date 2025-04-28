Previsioni meteo per martedì 29 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/04/2025 - 10:45



VITERBO

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni associati, da segnalare solo la possibilità di locali piogge nel pomeriggio sui settori più interni. Tempo stabile in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo con locali acquazzoni o temporali soprattutto su rilievi e settori meridionali della regione. Migliora in serata e nottata con ampi spazi di sereno ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio instabilità con rovesci sparsi tra Alpi e Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio attesi rovesci tra Lazio e Abruzzo, invariato altrove. In serata ancora tempo asciutto con velature in transito specie sulle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali sulle zone interne, con sconfinamenti fin verso le coste TIrreniche; soleggiato sulla Puglia. In serata e in nottata progressivo miglioramento con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.