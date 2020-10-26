VITERBO - Piogge sparse possibili nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. In serata il tempo sarà stabile con cieli sereni.. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.
Lazio
Tempo instabile nella mattinata con piogge sparse possibili su gran parte della regione, generalmente più asciutto lungo la costa; al pomeriggio le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il Lazio con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Ampie schiarite anche in serata con qualche nube sui settori meridionali.
AL NORD
Tempo in miglioramento dai settori occidentali, ancora perturbato sui restanti settori con piogge sparse. Al pomeriggio precipitazioni localizzate su Friuli Venezia Giulia e Veneto, altrove variabilità asciutta. In serata ampi spazi di sereno su tutte le regioni settentrionali. Neve sulle Alpi al mattino fin sui 1300 metri.
AL CENTRO
Cieli molto nuvolosi su tutte le regioni centrali con piogge sparse sui settori Tirrenici e sull'Abruzzo. Al pomeriggio tendenza al miglioramento a partire dalle regioni più settentrionali, ancora precipitazioni sull'Abruzzo con cieli coperti. In serata ed in nottata più asciutto su tutti i settori.
AL SUD E SULLE ISOLE
Condizioni fortemente perturbate al mattino, specialmente su Sicilia e settori Tirrenici di Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio imperversano le piogge, con nubifragi sui medesimi settori. In serata ed in nottata non si verificheranno variazioni delle condizioni meteo, con tempo asciutto sulla Sardegna.
Temperature massime in calo ovunque, minime in diminuzione al nord e stazionarie o in lieve aumento al centro-sud.
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