Previsioni meteo per martedì 27 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

26/05/2025 - 12:22



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite su tutti i settori, isolati acquazzoni o temporali in sviluppo nel pomeriggio. Tra la sera e la notte ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +10°C e +25°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con formazione di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque entro sera con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta in transito con precipitazioni sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi ma senza fenomeni intensi associati, sereno o poco nuvoloso sulle regioni di nord-ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno ovunque. Al pomeriggio locali precipitazioni sulle zone interne di Molise e Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile ovunque con velature in transito specie sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in rialzo ovunque. Massime stazionarie o in aumento all'estremo sud, stabili o in calo altrove.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos