Viterbo
Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite su tutti i settori, isolati acquazzoni o temporali in sviluppo nel pomeriggio. Tra la sera e la notte ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +10°C e +25°C.
Lazio
Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con formazione di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque entro sera con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino nuvolosità compatta in transito con precipitazioni sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi ma senza fenomeni intensi associati, sereno o poco nuvoloso sulle regioni di nord-ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque
AL CENTRO
Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino ampi spazi di sereno ovunque. Al pomeriggio locali precipitazioni sulle zone interne di Molise e Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile ovunque con velature in transito specie sulle regioni peninsulari.
Temperature minime in rialzo ovunque. Massime stazionarie o in aumento all'estremo sud, stabili o in calo altrove.
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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos