Previsioni meteo per martedì 27 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

26/06/2023 - 10:55



Viterbo

Tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. In serata ancora tempo asciutto, con nuvolosità in progressivo aumento nella notte. Temperature comprese tra +15°C e +32°C.

Lazio

Cieli sereni al mattino; qualche innocuo addensamento atteso al pomeriggio sulle zone interne. In serata atteso un transito di velature a partire dai settori settentrionali, ma senza fenomeni associati.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nubi sparse al Nord-Est con possibili piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in movimento verso la Pianura Padana con piogge e acquazzoni sparsi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata di bel tempo al Sud e sulle Isole Maggiori con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo innocui addensamenti sui settori appenninici nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche.

Temperature minime stabili o in generale aumento, massime stabili o in diminuzione al Nord e in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole.

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