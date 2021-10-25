Previsioni meteo per martedì 26 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

25/10/2021 - 10:29



Viterbo

Tempo generalmente instabile con piogge sparse in mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane, generalmente di debole intensità; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge stese sulle coste e sulle aree interne sia al mattino sia poi al pomeriggio, generalmente di debole intensità; miglioramento atteso nel corso delle ore serali.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Romagna. Al pomeriggio qualche apertura tra Liguria e Piemonte, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con schiarite a partire dai settori occidentali.

AL CENTRO

Cieli coperti con pioviggini associate al mattino; nel corso del pomeriggio tempo più stabile sulla Toscana, altrove non sono attesi cambiamenti. In serata maltempo insistente su Marche e Abruzzo, migliora su Toscana, Umbria e Lazio con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Forte maltempo sulla Calabria al mattino, piogge sparse altrove eccetto in Sardegna dove avremo nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Calabria e Sicilia; non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata acquazzoni e temporali sulla Sicilia e residue piogge tra Molise e Campania.

Temperature minime in calo su Isole Maggiori e nord, in aumento altrove; massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.

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