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Previsioni meteo per martedì 26 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
25/10/2021 - 10:29

Viterbo

 

Tempo generalmente instabile con piogge sparse in mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane, generalmente di debole intensità; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

 

Lazio

 

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge stese sulle coste e sulle aree interne sia al mattino sia poi al pomeriggio, generalmente di debole intensità; miglioramento atteso nel corso delle ore serali.

 

AL NORD

 

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Romagna. Al pomeriggio qualche apertura tra Liguria e Piemonte, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con schiarite a partire dai settori occidentali.

 

AL CENTRO

 

Cieli coperti con pioviggini associate al mattino; nel corso del pomeriggio tempo più stabile sulla Toscana, altrove non sono attesi cambiamenti. In serata maltempo insistente su Marche e Abruzzo, migliora su Toscana, Umbria e Lazio con nuvolosità alternata a schiarite.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Forte maltempo sulla Calabria al mattino, piogge sparse altrove eccetto in Sardegna dove avremo nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Calabria e Sicilia; non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata acquazzoni e temporali sulla Sicilia e residue piogge tra Molise e Campania.

Temperature minime in calo su Isole Maggiori e nord, in aumento altrove; massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it




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