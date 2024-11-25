ANNO 16 n° 278
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per martedì 26 novembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
25/11/2024 - 09:56

VITERBO

Tempo nel complesso asciutto nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvolosità irregolare e locali schiarite. Temperature comprese tra +10°C e +16°C.

LAZIO

Condizioni di tempo per lo più asciutto su tutta la regione ma con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche basse e compatte. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvolosità in transito e locali schiarite.

NAZIONALE

AL NORD 

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse tra Liguria e Lombardia; neve sulle Alpi dai 1600 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con deboli piogge anche sul Veneto. In serata ancora cieli coperti su tutti i settori con qualche piovasco solo sul nord-est. 

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta tra Toscana, Umbria e Marche, meno marcata su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino deboli piogge sulla Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con aperture su Puglia e isole maggiori. In serata non sono previsti cambiamenti di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.


Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo