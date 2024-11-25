Previsioni meteo per martedì 26 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

25/11/2024 - 09:56



VITERBO

Tempo nel complesso asciutto nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvolosità irregolare e locali schiarite. Temperature comprese tra +10°C e +16°C.

LAZIO

Condizioni di tempo per lo più asciutto su tutta la regione ma con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche basse e compatte. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvolosità in transito e locali schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse tra Liguria e Lombardia; neve sulle Alpi dai 1600 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con deboli piogge anche sul Veneto. In serata ancora cieli coperti su tutti i settori con qualche piovasco solo sul nord-est.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta tra Toscana, Umbria e Marche, meno marcata su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino deboli piogge sulla Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con aperture su Puglia e isole maggiori. In serata non sono previsti cambiamenti di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.