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Previsioni meteo per martedì 26 marzo
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
25/03/2024 - 17:50

VITERBO - Viterbo

Giornata all'insegna del tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con molte nuvole. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Lazio

Tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni diffusi, a tratti anche intensi. Più asciutto in serata ma sempre con molte nuvole, piogge in arrivo dalla notte a partire dai settori occidentali.

NAZIONALE

AL NORD 

Al mattino cieli coperti con piogge attese tra Liguria e Piemonte, con neve dai 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni e temporali tra Romagna e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo con acquazzoni che insistono tra Veneto, Trentino e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1000-1500 metri.

AL CENTRO

Al mattino attesi acquazzoni e temporali sul Lazio, piogge sparse altrove. Al pomeriggio persistono fenomeni intensi sulle regioni Tirreniche. In serata e in nottata residue precipitazioni specie sulla Toscana, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piovaschi tra Campania, Molise, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. Al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. In serata tempo in miglioramento con precipitazioni relegate al basso versante Tirrenico. Fenomeni attesi nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in aumento e massime in diminuzione da nord a sud.

 




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