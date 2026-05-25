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Previsioni meteo per martedì 26 maggio
Cieli sereni, temperature tra i 13° e i 30°
25/05/2026 - 11:10

Viterbo

 

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni. Temperature comprese tra +13°C e +30°C.

 

Lazio

 

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

 

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia Romagna. Dalla serata fenomeni in esaurimento ovunque con ritorno di cieli per lo più sereni.

 

AL CENTRO

 

Giornata all'insegna della stabilità sulle regioni centrali, con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali piovaschi sulle zone interne della Sicilia, nuvolosità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria ma senza fenomeni associati. Tornano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata con ampie schiarite.

 

Temperature minime e massime in generale aumento.

 

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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