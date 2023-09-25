Previsioni meteo per martedì 25 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

25/09/2023 - 10:42



VITERBO - Viterbo

Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature comprese tra +14°C e +26°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Cieli pienamente soleggiati al mattino, eccetto isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Condizioni meteo invariate al pomeriggio con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse, aperture tra Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in generale miglioramento, salvo isolati rovesci sulla Sicilia settentrionale.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.